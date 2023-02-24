Матвеева (Кизирева) Татьяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1883
Отец: Кизирев Кирилл Андреевич
Мать: Марфа Васильевна
Бракосочетание
09.?.1907
Рождение ребёнка
08.06.1910
Дочь: Никитина Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Матвеев Св О Бр. 5.10.1934 Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
02.12.1914
Рождение ребёнка
06.06.1916
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Матвеев Св О Бр. 5.10.1934 Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
14.10.1919
Смерть
Неизвестно