Матвеева (Кизирева) Татьяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Кизирева) Татьяна Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1883

Отец: Кизирев Кирилл Андреевич

Мать: Марфа Васильевна

Бракосочетание
09.?.1907

Муж: Матвеев Св О Бр. 5.10.1934 Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
08.06.1910

Дочь: Никитина Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Матвеев Св О Бр. 5.10.1934 Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
02.12.1914

Сын: Матвеев (мары)(кузнецк) Св Во 27.02.1930 Иван Степанович

Отец ребёнка: Матвеев Св О Бр. 5.10.1934 Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
06.06.1916

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Матвеев Св О Бр. 5.10.1934 Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Матвеев Чарджоу Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Матвеев Св О Бр. 5.10.1934 Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
14.10.1919

Сын: Матвеев Св. Выд.5.12.35. Яков Степанович

Отец ребёнка: Матвеев Св О Бр. 5.10.1934 Степан Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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