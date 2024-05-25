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Пучков Харитон Павлов

Место рождения

Танеево, Лаишевский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пучков Павел

Мать: не указана

Танеево, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова (Пучкова) Агафья Харитонова

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова

Танеево, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пучкова Варвара Харитонова

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучков Яков Харитонов

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова

Танеево, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова (Пучкова) Варвара Харитонова

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова

Танеево, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапова (Пучкова) Анна Харитонова

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова

Танеево, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пучковв Мария Харитонова

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова

Танеево, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Пучков Яков Харитонов

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Агапова (Пучкова) Анна Харитонова

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова

Танеево, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пучков Петр Харитонов

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова

Танеево, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
?.09.1894

Дочь: Пучкова Александра Харитонова

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова

Танеево, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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