Пучков Харитон Павлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пучков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова (Пучкова) Агафья Харитонова
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пучкова Варвара Харитонова
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова (Пучкова) Варвара Харитонова
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапова (Пучкова) Анна Харитонова
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пучковв Мария Харитонова
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Агапова (Пучкова) Анна Харитонова
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
?.09.1894
Дочь: Пучкова Александра Харитонова
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Максимова
Смерть
Неизвестно