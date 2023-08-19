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Беляев Павел Никандров

Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1856

Дата смерти

17.12.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Беляев Никандр Андреев

Мать: Беляева Авдотья Андреева

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Беляева Таисия Павлова

Мать ребёнка: Беляева Екатерина Иоаннова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1899

Дочь: Ольга Павлова

Мать ребёнка: Беляева Екатерина Иоаннова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
МК КАУ ВО Ф.496.Оп.7.Д.213.Т.2 стр.630 В: девица Евдокия Герасимова Прахова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/433351#630
Рождение ребёнка
20.01.1903

Сын: Беляев Евгений Павлович

Мать ребёнка: Беляева Екатерина Иоаннова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-8018 МК ИБВ 1901-1903 1903 год Январь 185об-186 6 – 20 21 Евгений. Павел Никандров Беляев и Екатерина Иоаннова. Берсенево. Восприемник - Прокопий Петров Бологов, Кочурино.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Екатерина Иоаннова

Смерть
17.12.1906
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-8295 1906-1908 1906 Декабрь 97об-98 17 /19. Павел Никандров Беляев. Берсенево. 50 от горячки.
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