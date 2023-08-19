Беляев Павел Никандров
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти17.12.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Беляев Никандр Андреев
Мать: Беляева Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Беляева Таисия Павлова
Мать ребёнка: Беляева Екатерина Иоаннова
Рождение ребёнка
12.06.1899
Дочь: Ольга Павлова
Мать ребёнка: Беляева Екатерина Иоаннова
МК КАУ ВО Ф.496.Оп.7.Д.213.Т.2 стр.630 В: девица Евдокия Герасимова Прахова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/433351#630
Рождение ребёнка
20.01.1903
Мать ребёнка: Беляева Екатерина Иоаннова
ВУЦА 364-1-8018 МК ИБВ 1901-1903 1903 год Январь 185об-186 6 – 20 21 Евгений. Павел Никандров Беляев и Екатерина Иоаннова. Берсенево. Восприемник - Прокопий Петров Бологов, Кочурино.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1906
ВУЦА 364-1-8295 1906-1908 1906 Декабрь 97об-98 17 /19. Павел Никандров Беляев. Берсенево. 50 от горячки.