Шишова Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1911
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1937
Дочь: Шишова Валентина Борисовна
Отец ребёнка: Шишов Борис Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишова Александра Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишов Юрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишов борис петрович
Смерть
1978