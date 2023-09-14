Шишова Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишова Прасковья Семеновна

Шишова Прасковья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1911

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1937

Дочь: Шишова Валентина Борисовна

Отец ребёнка: Шишов Борис Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишов Василий Борисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишова Александра Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишов Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишов Юрий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишов Виктор Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов борис петрович

Смерть
1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close