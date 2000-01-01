Ачкасов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАчкасов Константин

Ачкасов Константин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.?

Дочь: Ачкасова Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Ачкасова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ачкасов Кирилл Константинович

Мать ребёнка: Ачкасова Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ачкасова Ирина Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close