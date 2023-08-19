Лидия Августовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1926
Сын: Мордвинов Баррикадо Георгиевич
Отец ребёнка: Мордвинов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордвинов Феликс Георгиевич
Отец ребёнка: Мордвинов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордвинова Маузерина Георгиевна
Отец ребёнка: Мордвинов Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно