Лидия Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лидия Августовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1926

Сын: Мордвинов Баррикадо Георгиевич

Отец ребёнка: Мордвинов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордвинов Феликс Георгиевич

Отец ребёнка: Мордвинов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордвинова Маузерина Георгиевна

Отец ребёнка: Мордвинов Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно
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