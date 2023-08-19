Мордвинов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.05.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1923
Жена: Зоя Алексеевна
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
10.06.1926
Сын: Мордвинов Баррикадо Георгиевич
Мать ребёнка: Лидия Августовна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Мордвинова Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Мордвинова Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Мордвинов Максим Георгиевич
Мать ребёнка: Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордвинов Феликс Георгиевич
Мать ребёнка: Лидия Августовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордвинова Маузерина Георгиевна
Мать ребёнка: Лидия Августовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Августовна
Смерть
Неизвестно