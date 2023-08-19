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Мордвинов Георгий Иванович

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Место рождения

Бурнашево, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

05.05.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурнашево, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
1923

Жена: Зоя Алексеевна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
10.06.1926

Сын: Мордвинов Баррикадо Георгиевич

Мать ребёнка: Лидия Августовна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Мордвинова Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Мордвинова Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Мордвинов Максим Георгиевич

Мать ребёнка: Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордвинов Феликс Георгиевич

Мать ребёнка: Лидия Августовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордвинова Маузерина Георгиевна

Мать ребёнка: Лидия Августовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Августовна

Смерть
Неизвестно
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