- (Чаплыгина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- (Чаплыгина) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чапрыгин Василий

Мать: не указана

Смерть
После 1914
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