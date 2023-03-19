Чапрыгин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапрыгин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Дочь: Тарабрина Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаплыгин Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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