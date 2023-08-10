Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Степан Филипов
Отец ребёнка: Филип Ипатов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Михей Филипов
Отец ребёнка: Филип Ипатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филип Ипатов
Место жительства
Неизвестно
Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно