Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Степан Филипов

Отец ребёнка: Филип Ипатов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Михей Филипов

Отец ребёнка: Филип Ипатов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филип Ипатов

Место жительства
Неизвестно
Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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