деревня Ямбухтино, деревня Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Ямбухтино

Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1922Троицкое (Янбухтино), с. вл.при р. Улеме.1618162473530Церковь православная 1. Базар по пятницам.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Больше-Шемякинская волость
1058. Ямбухтино (Троицкое), село бывшее владельческое, при речке Улеме, дворов 245, жителей 1071, церковь православная, школа, 9 лавок, базар по пятницам

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Больше-Шемякинская волость
с. Троицкое, Бол.-Шемякинскойсм. с. Ямбухтино.
Показать скан
с. Ямбухтино (Троицкое), Бол.-Шемякинскойрусские1435
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тетюшский район
188896Ямбухтинодеревня55°05'48°44'N-39-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тетюшский муниципальный район, Льяшевское сельское поселение
92655456111д Ямбухтинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close