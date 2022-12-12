Ямбухтино
Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1922Троицкое (Янбухтино), с. вл.при р. Улеме.1618162473530Церковь православная 1. Базар по пятницам.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1058. Ямбухтино (Троицкое), село бывшее владельческое, при речке Улеме, дворов 245, жителей 1071, церковь православная, школа, 9 лавок, базар по пятницам
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Троицкое, Бол.-Шемякинскойсм. с. Ямбухтино.Показать скан
с. Ямбухтино (Троицкое), Бол.-Шемякинскойрусские1435Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188896Ямбухтинодеревня55°05'48°44'N-39-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92655456111д Ямбухтинодеревня