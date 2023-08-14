Елена Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Онисим Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Гавриилов

Хвостово, Зюзинская волость, Лаишевский уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Василий Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Гавриилов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Фёкла Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Гавриилов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ольга Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Гавриилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Гавриилов

Смерть
Неизвестно
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