Елена Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Онисим Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Гавриилов
Хвостово, Зюзинская волость, Лаишевский уезд
Рождение ребёнка
1823
Сын: Василий Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Гавриилов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Фёкла Козьмина
Отец ребёнка: Козьма Гавриилов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ольга Козьмина
Отец ребёнка: Козьма Гавриилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Гавриилов
Смерть
Неизвестно