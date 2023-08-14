Василий Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Козьма Гавриилов

Мать: Елена Филиппова

Смерть
Неизвестно