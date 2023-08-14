Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Василий Козьмин
Василий Козьмин
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Козьма Гавриилов
1795 г.р.
Мать
Елена Филиппова
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Козьма Гавриилов
Мать:
Елена Филиппова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь