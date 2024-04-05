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Siennicki Jakub

Место рождения

par Czyżew

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1784 г.р.
Около 1770 г.р.

Дети

Около 1800 г.р.
1810 г.р.
1812 г.р.
1815 г.р.
Около 1824 г.р.
1826 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Siennicki Kazimierz

Мать: Siennicka Gertruda

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Wachowicz) Łucja

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Siennicki Stanisław

Мать ребёнка: (Wachowicz) Łucja

Рождение ребёнка
14.07.1810

Дочь: (Siennicka) Marianna

Мать ребёнка: (Wachowicz) Łucja

Рождение ребёнка
14.06.1812

Сын: Siennicki Piotr

Мать ребёнка: Siennicka (Olbryś) Barbara

Бракосочетание
13.06.1814

Жена: Siennicka (Olbryś) Barbara

Рождение ребёнка
07.11.1815

Дочь: (Siennicka) Marcjanna

Мать ребёнка: Siennicka (Olbryś) Barbara

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Siennicki Paweł

Мать ребёнка: Siennicka (Olbryś) Barbara

Рождение ребёнка
10.06.1826

Дочь: (Siennicka) Franciszka

Мать ребёнка: Siennicka (Olbryś) Barbara

Смерть
Неизвестно

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