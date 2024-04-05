Siennicki Jakub
Место рожденияpar Czyżew
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Siennicki Kazimierz
Мать: Siennicka Gertruda
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Wachowicz) Łucja
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Siennicki Stanisław
Мать ребёнка: (Wachowicz) Łucja
Рождение ребёнка
14.07.1810
Дочь: (Siennicka) Marianna
Мать ребёнка: (Wachowicz) Łucja
Рождение ребёнка
14.06.1812
Сын: Siennicki Piotr
Мать ребёнка: Siennicka (Olbryś) Barbara
Бракосочетание
13.06.1814
Рождение ребёнка
07.11.1815
Дочь: (Siennicka) Marcjanna
Мать ребёнка: Siennicka (Olbryś) Barbara
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Siennicki Paweł
Мать ребёнка: Siennicka (Olbryś) Barbara
Рождение ребёнка
10.06.1826
Дочь: (Siennicka) Franciszka
Мать ребёнка: Siennicka (Olbryś) Barbara
Смерть
Неизвестно