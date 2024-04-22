Скуратова Улита Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратова Улита Анисимовна

Место рождения

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Скуратов Дмитрий Денисович

Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Скуратов Самуил Денисович

Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.08.1798

Дочь: Скуратова Наталья Денисовна

Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №38, метрическая книга за 1798 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скуратов Денис Епифанович

Смерть
Неизвестно
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