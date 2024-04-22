Скуратова Улита Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1790
Сын: Скуратов Дмитрий Денисович
Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Скуратов Самуил Денисович
Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович
Рождение ребёнка
26.08.1798
Дочь: Скуратова Наталья Денисовна
Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович
Рождение, крещение: запись о рождении №38, метрическая книга за 1798 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно