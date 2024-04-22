Скуратова Наталья Денисовна
Место рождения
Дата рождения26.08.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
26.08.1798
Рождение, крещение: запись о рождении №38, метрическая книга за 1798 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
26.08.1798
Восприемницей при крещении была однадворческая девица Евдокия Иванова [в девичестве Скуратова, дочь Ивана Сафроновича Скуратова]
Смерть
Неизвестно