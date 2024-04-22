Скуратова Наталья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкуратова Наталья Денисовна

Скуратова Наталья Денисовна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

26.08.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1798

Отец: Скуратов Денис Епифанович

Мать: Скуратова Улита Анисимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №38, метрическая книга за 1798 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
26.08.1798
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемницей при крещении была однадворческая девица Евдокия Иванова [в девичестве Скуратова, дочь Ивана Сафроновича Скуратова]
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close