Скуратов Дмитрий Денисович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Скуратова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Скуратова Ксения Даниловна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Скуратова Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Скуратова Ксения Даниловна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Скуратов Родион Дмитриевич
Мать ребёнка: Скуратова Ксения Даниловна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Скуратов Трофим Дмитриевич
Мать ребёнка: Скуратова Ксения Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1820