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Скуратов Дмитрий Денисович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Скуратов Денис Епифанович

Мать: Скуратова Улита Анисимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Скуратова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Скуратова Ксения Даниловна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Скуратова Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Скуратова Ксения Даниловна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Скуратов Родион Дмитриевич

Мать ребёнка: Скуратова Ксения Даниловна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Скуратов Трофим Дмитриевич

Мать ребёнка: Скуратова Ксения Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скуратова Ксения Даниловна

Смерть
1820
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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