Хоботов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Хоботова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна
Сын: Хоботов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна
Дочь: Дземиткевич Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна
Сын: Хоботов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна
Сын: Хоботов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна
Дочь: Измайлова Дина Васильевна
Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна
Дочь: Топилова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна
Сын: Хоботов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна
Сын: Хоботов Владислав Васильевич
Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна
Сын: Хоботов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна
Дочь: Вылегжанина Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна