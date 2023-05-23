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Хоботов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Хоботова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Хоботов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Дземиткевич Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна

Orlovskaya oblast, Russia
Рождение ребёнка
18.02.1903

Сын: Хоботов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
17.04.1906

Сын: Хоботов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Измайлова Дина Васильевна

Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна

Krivtsova, Sevsky District, Bryansk Oblast, Russian Federation
Рождение ребёнка
14.12.1910

Дочь: Топилова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Хоботов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Хоботов Владислав Васильевич

Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Хоботов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
18.05.1917

Дочь: Вылегжанина Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Хоботова Любовь Михайловна

Смерть
1923