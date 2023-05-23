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Хоботов Михаил Васильевич
Хоботов Михаил Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1899
Пол
Мужской
Отец
Хоботов Василий Николаевич
1868 г.р.
Мать
Хоботова (Пузыревская) Любовь Михайловна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
До 1899
Отец:
Хоботов Василий Николаевич
Мать:
Хоботова Любовь Михайловна
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