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Егор Осипов

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Судаков Осип Иванович

Мать: Улита Петровна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.09.1810

Дочь: Афимья Егоровна

Мать ребёнка: Стефанида Егорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Антон Егорович

Мать ребёнка: Стефанида Егорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Трофим Егорович

Мать ребёнка: Стефанида Егорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
30.04.1834

Жена: Степанида Петровна

Рождение ребёнка
21.02.1835

Дочь: Мавра Егоровна

Мать ребёнка: Степанида Петровна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1837

Дочь: Ксения Егоровна

Мать ребёнка: Степанида Петровна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1840

Дочь: Акилина Егоровна

Мать ребёнка: Степанида Петровна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1840

Дочь: Федосья Егоровна

Мать ребёнка: Степанида Петровна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
1847