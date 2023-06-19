Егор Осипов
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Судаков Осип Иванович
Мать: Улита Петровна
Рождение ребёнка
11.09.1810
Дочь: Афимья Егоровна
Мать ребёнка: Стефанида Егорова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Антон Егорович
Мать ребёнка: Стефанида Егорова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Трофим Егорович
Мать ребёнка: Стефанида Егорова
Бракосочетание
30.04.1834
Жена: Степанида Петровна
Рождение ребёнка
21.02.1835
Дочь: Мавра Егоровна
Мать ребёнка: Степанида Петровна
Рождение ребёнка
17.01.1837
Дочь: Ксения Егоровна
Мать ребёнка: Степанида Петровна
Рождение ребёнка
25.03.1840
Дочь: Акилина Егоровна
Мать ребёнка: Степанида Петровна
Рождение ребёнка
25.03.1840
Дочь: Федосья Егоровна
Мать ребёнка: Степанида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847