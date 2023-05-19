Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1834

Муж: Егор Осипов

Рождение ребёнка
21.02.1835

Дочь: Мавра Егоровна

Отец ребёнка: Егор Осипов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1837

Дочь: Ксения Егоровна

Отец ребёнка: Егор Осипов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1840

Дочь: Акилина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Осипов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1840

Дочь: Федосья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Осипов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
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