Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1834
Муж: Егор Осипов
Рождение ребёнка
21.02.1835
Дочь: Мавра Егоровна
Отец ребёнка: Егор Осипов
Рождение ребёнка
17.01.1837
Дочь: Ксения Егоровна
Отец ребёнка: Егор Осипов
Рождение ребёнка
25.03.1840
Дочь: Акилина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Осипов
Рождение ребёнка
25.03.1840
Дочь: Федосья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Осипов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно