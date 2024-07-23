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Гутник Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1972

Отец: Гутник Виктор

Мать: Гутник Аделя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Михаиловна

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина Михаиловна

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михаиловна

Отец ребёнка: Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

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