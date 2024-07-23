Гутник Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1972
Отец: Гутник Виктор
Мать: Гутник Аделя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Михаиловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина Михаиловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михаиловна
Отец ребёнка: Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил