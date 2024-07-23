Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Михаиловна

Мать ребёнка: Гутник Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Гутник Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина Михаиловна

Мать ребёнка: Гутник Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михаиловна

Мать ребёнка: Гутник Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гутник Елена Викторовна

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