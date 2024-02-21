Щегловатая Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернышенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щегловатая Елена Александровна
Отец ребёнка: Щегловатый Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышенко Николай Александрович
Отец ребёнка: Щегловатый Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щегловатый Александр