Щегловатая Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щегловатая Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышенко Василий

Мать: Чернышенко Александра Ахазовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щегловатая Елена Александровна

Отец ребёнка: Щегловатый Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышенко Николай Александрович

Отец ребёнка: Щегловатый Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щегловатый Александр

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