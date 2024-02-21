Чернышенко Александра Ахазовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щегловатая Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Чернышенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Чернышенко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышенко Василий
Смерть
Неизвестно