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Чернышенко Александра Ахазовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Пахомов Ахаз Андреевич

Мать: Пахомова Ефросинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щегловатая Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Чернышенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Чернышенко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышенко Василий

Смерть
Неизвестно
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