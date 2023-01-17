Масленникова (Кайнова) Матрена Платоновна
Место рождения
Дата рождения21.11.1901
Дата смерти18.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1901
Отец: Кайнов Платон Степанович
Мать: Кайнова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1930
Дочь: Еремкина Нина Родионовна
Отец ребёнка: Масленников Родион Иванович
Хараблино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
18.07.1983
Кобылинка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область