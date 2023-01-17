Масленникова (Кайнова) Матрена Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова (Кайнова) Матрена Платоновна

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Место рождения

Озерье, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.11.1901

Дата смерти

18.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1901

Отец: Кайнов Платон Степанович

Мать: Кайнова Матрона Ивановна

Озерье, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.01.1930

Дочь: Еремкина Нина Родионовна

Отец ребёнка: Масленников Родион Иванович

Хараблино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
18.07.1983
Кобылинка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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