Масленников Родион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленников Родион Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

28.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: Масленникова Соломея

Рождение ребёнка
09.01.1930

Дочь: Еремкина Нина Родионовна

Мать ребёнка: Масленникова Матрена Платоновна

Хараблино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.01.1963
Кобылинка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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