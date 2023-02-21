Масленников Родион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти28.01.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: Масленникова Соломея
Рождение ребёнка
09.01.1930
Дочь: Еремкина Нина Родионовна
Мать ребёнка: Масленникова Матрена Платоновна
Хараблино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.01.1963
Кобылинка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область