Балаганский Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балаганский Алексей Евсеевич
Мать: Балаганская Наиалья
Рождение ребёнка
23.09.1952
Сын: Балаганский Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Балаганская Варвара Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балаганский Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Балаганская Варвара Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балаганский Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Балаганская Варвара Митрофановна