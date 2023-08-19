Балаганский Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаганский Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балаганский Алексей Евсеевич

Мать: Балаганская Наиалья

Рождение ребёнка
23.09.1952

Сын: Балаганский Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Балаганская Варвара Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаганский Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Балаганская Варвара Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаганский Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Балаганская Варвара Митрофановна

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