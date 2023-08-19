Балаганская Варвара Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалаганская Варвара Митрофановна

Балаганская Варвара Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаганский Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Балаганский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаганский Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Балаганский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
23.09.1952

Сын: Балаганский Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Балаганский Алексей Алексеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.