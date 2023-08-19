Балаганская Варвара Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балаганский Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Балаганский Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балаганский Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Балаганский Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
23.09.1952
Сын: Балаганский Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Балаганский Алексей Алексеевич