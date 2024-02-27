Цветкова (Боровикова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Боровикова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Цветков Павлин Анатольевич

Отец ребёнка: Цветков Анатолий

Рождение ребёнка
1913

Сын: Цветков Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Цветков Анатолий

Рождение ребёнка
05.05.1920

Дочь: Паничева Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Цветков Анатолий

Смерть
Неизвестно

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