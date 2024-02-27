Цветкова (Боровикова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Цветков Павлин Анатольевич
Отец ребёнка: Цветков Анатолий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Цветков Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Цветков Анатолий
Рождение ребёнка
05.05.1920
Дочь: Паничева Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Цветков Анатолий
Смерть
Неизвестно