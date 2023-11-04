Паничева Анна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1920
Дата смерти18.11.1993
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1920
Отец: Цветков Анатолий
Мать: Цветкова Анастасия
Рождение ребёнка
23.07.1939
Дочь: Тихомирова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Паничев Василий Александрович
Рождение ребёнка
09.02.1941
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Паничев Василий Александрович
Смерть
18.11.1993