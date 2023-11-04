Паничева Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паничева Анна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1920

Дата смерти

18.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1920

Отец: Цветков Анатолий

Мать: Цветкова Анастасия

Рождение ребёнка
23.07.1939

Дочь: Тихомирова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Паничев Василий Александрович

Рождение ребёнка
09.02.1941

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Паничев Василий Александрович

Смерть
18.11.1993
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