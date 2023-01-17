Афонина Параскева Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Параскева Артемьевна

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Место рождения

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

1848

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
1868

Муж: Афонин Петр

Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Афонин Петр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Афонин Петр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Афонин Иоанн

Отец ребёнка: Афонин Петр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Афонин Ефимий

Отец ребёнка: Афонин Петр

Рождение ребёнка
18.10.1877

Сын: Афонин Яков Петрович

Отец ребёнка: Афонин Петр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Афонин Павел

Отец ребёнка: Афонин Петр

Рождение ребёнка
1883

Сын: Афонин Алексей

Отец ребёнка: Афонин Петр

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Афонин Петр

Смерть
1893
Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
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