Афонина Параскева Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1868
Муж: Афонин Петр
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Афонин Петр
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Афонин Петр
Рождение ребёнка
1873
Сын: Афонин Иоанн
Отец ребёнка: Афонин Петр
Рождение ребёнка
1875
Сын: Афонин Ефимий
Отец ребёнка: Афонин Петр
Рождение ребёнка
18.10.1877
Сын: Афонин Яков Петрович
Отец ребёнка: Афонин Петр
Рождение ребёнка
1880
Сын: Афонин Павел
Отец ребёнка: Афонин Петр
Рождение ребёнка
1883
Сын: Афонин Алексей
Отец ребёнка: Афонин Петр
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Афонин Петр
Смерть
1893