Тарасов Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1859 ст.
Жених: мещанин Федор Иванович Тарасов - 20 лет Невеста: Агрипина Константиновна - 18 лет дочь девица отставного казака Константина Васильевича Куранова Поручители: мещане Николай Васильевич Тарасов, ... Показать все
Смерть
Неизвестно