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Тарасов Федор Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.02.1859 ст.

Жена: Тарасова Агрипина Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Федор Иванович Тарасов - 20 лет Невеста: Агрипина Константиновна - 18 лет дочь девица отставного казака Константина Васильевича Куранова Поручители: мещане Николай Васильевич Тарасов, ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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