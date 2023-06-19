Орехова (Некрасова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти14.12.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1852
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.1852
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: родами