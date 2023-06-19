Орехова (Некрасова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова (Некрасова) Александра Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

14.12.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1852

Муж: Орехов Иван Демидович

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
14.12.1852
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: родами