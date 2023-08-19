Брежнева Мария
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Брежнев Яков Захаров
Отец ребёнка: Брежнев Захар Никитин
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Параскева Захарова
Отец ребёнка: Брежнев Захар Никитин
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Брежнев Захар Никитин
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Наталья Захарова
Отец ребёнка: Брежнев Захар Никитин
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агафья Захарова
Отец ребёнка: Брежнев Захар Никитин
Смерть
Неизвестно