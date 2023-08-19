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Брежнева Мария

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Брежнев Яков Захаров

Отец ребёнка: Брежнев Захар Никитин

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Параскева Захарова

Отец ребёнка: Брежнев Захар Никитин

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Брежнев Георгий Захаров

Отец ребёнка: Брежнев Захар Никитин

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Наталья Захарова

Отец ребёнка: Брежнев Захар Никитин

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агафья Захарова

Отец ребёнка: Брежнев Захар Никитин

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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