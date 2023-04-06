Безсонова Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова Варвара Михайловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1892

Сын: Безсонов Парфений Георгиевич

Отец ребёнка: Безсонов Григорий Ильич

Рождение ребёнка
24.12.1893

Сын: Безсонов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Безсонов Григорий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсонов Григорий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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