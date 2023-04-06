Безсонова Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1892
Сын: Безсонов Парфений Георгиевич
Отец ребёнка: Безсонов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
24.12.1893
Сын: Безсонов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Безсонов Григорий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно