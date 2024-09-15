Шеин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеин Владимир Иванович

Шеин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Шеин Иван Минаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1867 ст.

Жена: Шеина (Пожиткова) Татьяна Нефедовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/134
Восприемник
28.10.1867 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/121
Рождение ребёнка
31.07.1868 ст.

Сын: Шеин Степан Владимирович

Мать ребёнка: Шеина (Пожиткова) Татьяна Нефедовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/60
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.