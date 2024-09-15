Шеин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Шеин Иван Минаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/134
Восприемник
28.10.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/121
Рождение ребёнка
31.07.1868 ст.
Мать ребёнка: Шеина (Пожиткова) Татьяна Нефедовна
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/60
Смерть
Неизвестно