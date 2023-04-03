Кораблева (Панкова) Людмила Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1972
Дочь: Тупчеенко Елена Викторовна
Отец ребёнка: Кораблев Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
22.06.1987
Дочь: Кораблева Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Кораблев Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно