Кораблева (Панкова) Людмила Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблева (Панкова) Людмила Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1972

Дочь: Тупчеенко Елена Викторовна

Отец ребёнка: Кораблев Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
22.06.1987

Дочь: Кораблева Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Кораблев Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кораблев Виктор Сергеевич

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