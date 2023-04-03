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Кораблева (Кораблева) Наталья Викторовна
Кораблева (Кораблева) Наталья Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.1987
Пол
Женский
Отец
Кораблев Виктор Сергеевич
1947 г.р.
Мать
Кораблева (Панкова) Людмила Валентиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1987
Отец:
Кораблев Виктор Сергеевич
Мать:
Кораблева Людмила Валентиновна
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