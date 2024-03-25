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Маскин Терентий Никифоров

Место рождения

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

Около 02.04.1893 ст.

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

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Место
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Рождение
Около 02.04.1893 ст.

Отец: Маскин Никифор Назаров

Мать: Маскина Ольга Андреева

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Села Тоябы крестьянин Никифор Назаров Маскин и законная жена его Ольга Андреева, оба православные
Крещение
05.04.1893 ст.
Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
восприемники: села Тояба крестьянин Егор Андреев и крестьянина Василия Григорьева Алабаева дочь Анастасия
Бракосочетание
04.05.1911 ст.

Жена: Ковшова Евдокия Ефимовна

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
04.05.1911 ст.

Жена: Ковшова Евдокия Ефимовна

Описание по метрической книге: "Жених: села Тоябы крестьянина Никифора Назарова Маскина сын Терентий Никифоров Маскин, православный , первый брак (18 лет, 1 месяц). Невеста: села Тоябы крестьянина Ефи... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1912 ст.

Сын: Маскин Илия Терентьев

Мать ребёнка: Ковшова Евдокия Ефимовна

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Описание события по метрической книге: "Родители: села Тоябы крестьянин Терентий Никифоров Маскин и жена его Евдокия, оба православные. Восприемники: села Тоябы крестьянина Никифора Назарова сын Филип... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1913

Дочь: Касимова Анна Терентеева

Мать ребёнка: Ковшова Евдокия Ефимовна

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Описание по метрической книге (дата рождения по старому стилю: 19 июля 1913): "Села Тоябы крестьянин Терентий Никифоров Маскин и жена его Евдокия Ефимова, оба православные".
Ранение
15.03.1916 ст.
Озеро Нарочь, Белоруссия
Получил ранение в ходе Нарочской операции. Описание операции: На́рочская опера́ция — наступление русских войск на Восточном фронте Первой мировой войны в марте 1916 года на северо-западе Российской и... Показать все
Лечение в госпитале
25.05.1916
Поступил в госпиталь с пулевым ранением в живот. Звание - рядовой. 39 Томский полк. Место жительства: Казанская губерния, Чистопольский уезд, Седелькинская волость.
Смерть
Около 1916
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