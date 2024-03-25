Маскин Терентий Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 02.04.1893 ст.
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
Около 02.04.1893 ст.
Отец: Маскин Никифор Назаров
Мать: Маскина Ольга Андреева
Села Тоябы крестьянин Никифор Назаров Маскин и законная жена его Ольга Андреева, оба православные
Крещение
05.04.1893 ст.
восприемники: села Тояба крестьянин Егор Андреев и крестьянина Василия Григорьева Алабаева дочь Анастасия
Бракосочетание
04.05.1911 ст.
Жена: Ковшова Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
04.05.1911 ст.
Жена: Ковшова Евдокия Ефимовна
Описание по метрической книге: "Жених: села Тоябы крестьянина Никифора Назарова Маскина сын Терентий Никифоров Маскин, православный , первый брак (18 лет, 1 месяц). Невеста: села Тоябы крестьянина Ефи... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1912 ст.
Мать ребёнка: Ковшова Евдокия Ефимовна
Описание события по метрической книге: "Родители: села Тоябы крестьянин Терентий Никифоров Маскин и жена его Евдокия, оба православные. Восприемники: села Тоябы крестьянина Никифора Назарова сын Филип... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1913
Дочь: Касимова Анна Терентеева
Мать ребёнка: Ковшова Евдокия Ефимовна
Описание по метрической книге (дата рождения по старому стилю: 19 июля 1913): "Села Тоябы крестьянин Терентий Никифоров Маскин и жена его Евдокия Ефимова, оба православные".
Ранение
15.03.1916 ст.
Озеро Нарочь, Белоруссия
Получил ранение в ходе Нарочской операции. Описание операции: На́рочская опера́ция — наступление русских войск на Восточном фронте Первой мировой войны в марте 1916 года на северо-западе Российской и... Показать все
Лечение в госпитале
25.05.1916
Поступил в госпиталь с пулевым ранением в живот. Звание - рядовой. 39 Томский полк. Место жительства: Казанская губерния, Чистопольский уезд, Седелькинская волость.
Смерть
Около 1916