Ауновская (Головинская) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головинский Иван Александрович
Рождение ребёнка
01.06.1835
Сын: Ауновский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ауновский Александр
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ауновский Александр
Смерть
Неизвестно