Ауновская (Головинская) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ауновская (Головинская) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головинский Иван Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1835

Сын: Ауновский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ауновский Александр

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ауновский Александр

Смерть
Неизвестно
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