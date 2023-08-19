Ефремов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Александр Николаевич

Место рождения

Шургуял, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1907

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Шургуял, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Ефремова Земфира Александровна

Мать ребёнка: Ефремова Антонина Архиповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Антонина Архиповна

Смерть
1943
Пропал без вести в ВОВ
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