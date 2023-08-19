Ефремов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Ефремова Земфира Александровна
Мать ребёнка: Ефремова Антонина Архиповна
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Пропал без вести в ВОВ