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Ивушкин Николай Иванович

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино

Дата рождения

30.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1879

Отец: Ивушкин Иван Харлампиевич

Мать: Ивушкина Татьяна Егоровна

Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
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