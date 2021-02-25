Анищенко Оксана Александровна
Место рождения
Дата рождения20.07.1974
Дата смерти25.02.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1974
Отец: Анищенко Александр
Мать: Анищенко Анна Борисовна
Бракосочетание
25.01.2002
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.2002
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.2004
Дочь: Желтова Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.2010
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.02.2021