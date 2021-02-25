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Анищенко Оксана Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.07.1974

Дата смерти

25.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1974

Отец: Анищенко Александр

Мать: Анищенко Анна Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.01.2002

Муж: скрыто настройками приватности

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.2002

Сын: Желтов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
03.11.2004

Дочь: Желтова Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
19.11.2010

Сын: Желтов Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Люберцы, Люберцы, Московская область
Смерть
25.02.2021
Люберцы, Люберцы, Московская область
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