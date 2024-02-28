Кошелева (Бакулина) Анна Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Бакулина) Анна Авдеевна

Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

06.02.1914

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Бакулин Авдей Иванович

Мать: Бакулина Василиса Ивановна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1853

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1855

Сын: Кошелев Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1859

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1863

Сын: Кошелев Петр Иванович

Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1866

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1869

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1882

Дочь: Кошелева Домна Ивановна

Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Иван Дмитриевич

Смерть
06.02.1914
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от древности
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