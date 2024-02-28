Кошелева (Бакулина) Анна Авдеевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти06.02.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Бакулин Авдей Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1853
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.09.1855
Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.04.1859
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.10.1863
Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1866
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.11.1869
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1882
Дочь: Кошелева Домна Ивановна
Отец ребёнка: Кошелев Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1914
Причина смерти: от древности