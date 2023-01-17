Неизвестно Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Усватов Михаил (Афроим-Хаим) Семенович (Симонович)
Отец ребёнка: Усватов Симон
Рождение ребёнка
1882
Сын: Усватов Илья (Элья) Семенович (Симонович)
Отец ребёнка: Усватов Симон
Смерть
Неизвестно