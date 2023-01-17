Усватов Симон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усватов Симон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Усватов Михаил (Афроим-Хаим) Семенович (Симонович)

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Усватов Илья (Элья) Семенович (Симонович)

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Сумы, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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