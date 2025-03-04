Дубова (Гусева) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Александр
Мать: Гусева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дубов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дубов Николай Петрович
Рождение ребёнка
17.11.1927
Отец ребёнка: Дубов Николай Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1934
Дочь: Штыков (ШтыковаДубова) Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Дубов Николай Петрович
Смерть
Неизвестно