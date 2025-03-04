Дубова (Гусева) Екатерина Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубова (Гусева) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Александр

Мать: Гусева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Дубов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дубов Николай Петрович

Рождение ребёнка
17.11.1927

Сын: Дубов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дубов Николай Петрович

Рождение ребёнка
08.03.1934

Дочь: Штыков (ШтыковаДубова) Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Дубов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно

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