Дубов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1905
Дата смерти29.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дубова (Гусева) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дубова (Гусева) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
17.11.1927
Мать ребёнка: Дубова (Гусева) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
08.03.1934
Дочь: Штыков (ШтыковаДубова) Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Дубова (Гусева) Екатерина Александровна
Смерть
29.12.1978