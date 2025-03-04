Дубов Николай Петрович 22.05.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1905

Дата смерти

29.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1905

Отец: Дубов Пётр Андреевич

Мать: Дубова (Голубева) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Дубова (Гусева) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дубова (Гусева) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
17.11.1927

Сын: Дубов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дубова (Гусева) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
08.03.1934

Дочь: Штыков (ШтыковаДубова) Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Дубова (Гусева) Екатерина Александровна

Смерть
29.12.1978

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