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Остроушко Параскева

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Остроушко Степан Елисеевич

Отец ребёнка: Остроушко Елисей Никитович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Остроушко Федор Елисеевич

Отец ребёнка: Остроушко Елисей Никитович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Остроушко Елисей Никитович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Остроушко Григорий Елисеевич

Отец ребёнка: Остроушко Елисей Никитович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Остроушко Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Остроушко Елисей Никитович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Остроушко Василий Елисеевич

Отец ребёнка: Остроушко Елисей Никитович

Смерть
Неизвестно
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